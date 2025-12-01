Este 1 de diciembre se conmemora varias efemérides que se destacan por tener una fuerte influencia global que invitan a la reflexión y a la solidaridad.
Día Mundial del Sida
El 1 de diciembre se dedica a visibilizar el impacto del VIH y a promover la prevención, el tratamiento y la lucha contra la discriminación hacia quienes viven con esta condición. Esta fue la primera efeméride internacional creada para abordar un tema de salud pública, razón por la cual se eligió el primer día del último mes del año.
En esta fecha se acostumbra llevar un lazo rojo, símbolo de apoyo y respeto, participar en caminatas de sensibilización y realizar actividades de recaudación para organizaciones dedicadas al acompañamiento de pacientes y comunidades afectadas.
Día de los Presos por la Paz
También se conmemora el Día de los Presos por la Paz, una jornada impulsada por la Internacional de Resistentes a la Guerra, una red global que promueve el pacifismo y el rechazo al uso de la violencia.
Esta fecha busca visibilizar a las personas encarceladas por negarse a participar en conflictos armados o por defender causas relacionadas con la paz y los derechos humanos. Como parte de la conmemoración, se difunden listados con nombres de detenidos para enviar mensajes de respaldo y mantener viva su lucha.
Efemérides del primero de diciembre
- 1135: Falleció Enrique I de Inglaterra, rey que aprovechó el fallecimiento de un hermano y ausencia de otro para conocerse se como monarca.
- 1640: Partidarios de la Casa de Braganza logran la independencia de Portugal tras una revuelta.
- 1764: Carlos III de España y su familia se convierten en los primeros habitantes del Palacio Real en Madrid.
- 1789: El médico Joseph Guillotin presenta el método de ejecución conocido como la Guillotina.
- 1821: Nació Gustave Flaubert, escritor francés con obras dedicadas a la psicología.
- 1829: Falleció Alejandro I de Rusia y Polonia de forma inesperada, monarca que inició con reformas, pero que terminó con actitudes despóticas.
- 1884: Porfirio Díaz vuelve a la presidencia de México.
- 1919: Nancy Astor se convierte en la primera mujer en tomar posesión de un escaño en el Parlamento Británico
- 1933: El Partido Nazi se convierte en el único partido estatal tras entrar en vigor la “Ley para asegurar la unidad del partido y del estado”
- 1935: Nació Woody Allen, actor ganador de diversos Premios Oscars y director de Estados Unidos.
- 1953: Lanzamiento del primer número de la Revista Play Boy.
- 1955: Rosa Parks es detenida por negarse a ceder el asiento a una persona blanca en medio de la ley de segregación, su detención provoca una boicot contra los servicios de autobuses.
- 1990: Dos tuneladoras se encuentran a 40 metros de conectar Reino Unido con suelo continental Europeo por primera vez desee la era del hielo.