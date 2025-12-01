Este 1 de diciembre se conmemora varias efemérides que se destacan por tener una fuerte influencia global que invitan a la reflexión y a la solidaridad.

El colombiano Fat N firma la sorpresa al superar a Bnet y conquistar el Red Bull Batalla Nueva Historia

Killart llena de arte urbano el barrio Las Flores

Jodie Foster se arrepiente de no haber dirigido más películas

Día Mundial del Sida

El 1 de diciembre se dedica a visibilizar el impacto del VIH y a promover la prevención, el tratamiento y la lucha contra la discriminación hacia quienes viven con esta condición. Esta fue la primera efeméride internacional creada para abordar un tema de salud pública, razón por la cual se eligió el primer día del último mes del año.

En esta fecha se acostumbra llevar un lazo rojo, símbolo de apoyo y respeto, participar en caminatas de sensibilización y realizar actividades de recaudación para organizaciones dedicadas al acompañamiento de pacientes y comunidades afectadas.

NARENDRA SHRESTHA/EFE En esta fecha se acostumbra llevar un lazo rojo, símbolo de apoyo y respeto, participar en caminatas de sensibilización y realizar actividades de recaudación para organizaciones dedicadas al acompañamiento de pacientes y comunidades afectadas.

Día de los Presos por la Paz

También se conmemora el Día de los Presos por la Paz, una jornada impulsada por la Internacional de Resistentes a la Guerra, una red global que promueve el pacifismo y el rechazo al uso de la violencia.

Esta fecha busca visibilizar a las personas encarceladas por negarse a participar en conflictos armados o por defender causas relacionadas con la paz y los derechos humanos. Como parte de la conmemoración, se difunden listados con nombres de detenidos para enviar mensajes de respaldo y mantener viva su lucha.

Esta fecha busca visibilizar a las personas encarceladas por negarse a participar en conflictos armados o por defender causas relacionadas con la paz y los derechos humanos.

Efemérides del primero de diciembre