Un concierto que jamás se borrará de la retina de los espectadores, fue el que protagonizó la noche del sábado pasado el reguetonero J Balvin en su natal Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

El artista urbano citó a sus fieles fans donde estuvo acompañado por más de 25 estrellas nacionales e internacionales que se sumaron a una fiesta sin precedentes en la capital de Antioquia.

‘El Niño de Medellín’ arribó al escenario deportivo en helicóptero, lo que significaba que lo que venía sería un gran show. La capital antioqueña vibró con un montaje 360 que convirtió el escenario en un festival de reguetón y trap, haciendo que más de 44.000 asistentes disfrutaran de un espectáculo que mezcló tecnología, baile y un desfile de artistas difícil de igualar.

Durante la primera hora, Balvin tomó el control total del estadio con éxitos como Blanco, ‘Qué Más Pues’, ‘Con Altura’, ‘Que Pretendes’, ‘Sigo Extrañándote’, además de canciones de su nuevo álbum.

Temas como ‘Poblado’, ‘Brillo’ y ‘Amarillo’ encendieron al público, acompañado por un cuerpo de 70 bailarines que dio una nueva dimensión visual al show.

La lista de invitados fue tan extensa que por momentos parecía más un festival que un concierto individual.

Entre los asistentes se destacó la presencia del profesor Luis Fernando Montoya, técnico campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004, y sobreviviente a un atentado a balas.

Este campeón de la vida fue recibido por el propio Balvin en los camerinos. “Ahora sí se me arregló el día, con esto ya tengo energía”, dijo Balvin en sus redes sociales.

En redes sociales el exentrenador de fútbol expresó su agradecimiento con el paisa por ser escogido como uno de los invitados especiales de la noche: “Gracias José por la invitación el día de ayer –sábado 29 de noviembre–, fue todo un honor estar presente disfrutando del show”.

Y siguió acompañando su texto con dos fotografías del emotivo momento: “Felicitaciones por el concierto tan increíble, por la gran persona que eres y por todo lo que has logrado. Todo fue un éxito”.