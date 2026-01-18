La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que permitieron establecer la responsabilidad de Jarol Alberto Cuellar Arias en la muerte de un husky siberiano llamado ‘Niño’, ocurrida el pasado 3 de septiembre de 2025 en un predio de Buenavista, Quindío.

Según la investigación, el hombre disparó en varias ocasiones contra el perro en un hecho de intolerancia. Un juez penal de conocimiento lo condenó a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de muerte a animal.

Por otro lado, en Pijiño del Carmen, Magdalena, se confirmó la responsabilidad de José Luis Miranda García en la muerte de un perro en vía pública del barrio Villacampestre, el 29 de julio de 2025.

Asimismo, la víctima fue golpeada con un palo, lo que le ocasionó múltiples lesiones que le provocaron la muerte. Un juez penal lo condenó a 2 años de prisión por el delito de muerte a animal agravado.

Además, Edwin Oswaldo Zúñiga Nieva fue condenado a 1 año de prisión por maltrato animal agravado. El hombre dejó en estado de abandono a un caballo durante un largo periodo en un callejón de Rozo, Valle del Cauca, lo que finalmente provocó la muerte del equino el 18 de enero de 2023.

El animal fue hallado por las autoridades postrado en la vía pública, con múltiples lesiones y en pésimas condiciones físicas.