El 31 de diciembre de 2025 el Ministerio de Defensa dejó en firme el Decreto 1482 por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de armas de fuego en todo el territorio nacional salvo algunas excepciones.

“Prorrogar las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego e todo el territorio nacional, en los términos y condiciones del Decreto 2535 de diciembre de 2018”, reza la norma firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Así las cosas, la normativa establece que “las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 119 de 2006, adoptarán las medidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026”.

Presidencia de la República

Colombia ha tenido una larga tradición de medidas muy restrictivas para el uso de armas de fuego y quienes las tienen -cerca de 700 mil- están con salvoconducto, requisito imprescindible para su porte, según datos del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, han existido iniciativas legislativas para revertir el decreto presidencial aunque con infructuosos pasos en el Congreso de la República. El más reciente proyecto de ley no alcanzó a ver la luz pues un sector del oficialismo se opone.

“Es importante que se haga una limitación por parte del estado porque los ciudadanos no deben estar armados, ya que el 78 % de los homicidios en este país se hacen con armas de fuego”, expuso el congresista Heráclito Landínez Suárez, del Pacto Histórico.

Por su parte, el representante por Bogotá del Partido Conservador, Juan Carlos Wills Ospina, hizo énfasis en que además la iniciativa buscaba ponerle un alto a la delincuencia que crece “mientras las personas de bien se tienen que quedar de brazos cruzados”.

El proyecto añadía dos nuevos requisitos para poder obtener los permisos de porte y uso de armas: el registro en el Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y también, hacer un curso obligatorio de manejo de las mismas. Sin embargo, en la cámara baja los esfuerzos fueron infructuosos la iniciativa terminó por hundirse.