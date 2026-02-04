Un video difundido en redes sociales ha generado indignación tras mostrar lo que sería un nuevo caso de abandono animal en una carretera de Santander. En las imágenes se observa a un perro corriendo detrás de un vehículo que se aleja, mientras intenta alcanzarlo en medio del tráfico.

Lea más: Tres hombres fueron condenados por maltrato y muerte de animales en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca

El hecho ocurrió en la vía que comunica a Piedecuesta con el municipio de Los Santos, un corredor de alta circulación vehicular. El animal, visiblemente alterado, se desplazaba entre carros y motocicletas, exponiendo su vida al cruzar una doble calzada. Pese a su esfuerzo, no logró alcanzar el vehículo, un carro plateado que continuó vía y lo dejó atrás.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que ya tienen conocimiento del caso. Katherine Samudio, comandante operativa de la Policía de Bucaramanga, señaló que se adelantan labores de verificación para identificar a los presuntos responsables, apoyándose en la información que podría obtenerse a partir de la placa del vehículo.

Además, la publicación del video provocó una oleada de reacciones en las redes sociales, donde ciudadanos exigieron sanciones ejemplares y mayor control frente a este tipo de conductas.

Ver más: Superservicios solicita a prestadores de energía y gas activar sus planes de gestión del riesgo ante intensas lluvias

🚨 Indignate caso en Santander 😡😡😡 Un perrito fue abandonado en plena vía y corrió desesperado detrás del vehículo placas DLN344 que lo dejó tirado. pic.twitter.com/EptZC7I6yd — PALOMAPRESIDENTE (@elhi_o) February 2, 2026

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la aplicación de la Ley Ángel, normativa que entró en vigor recientemente y que endureció las penas por maltrato animal en Colombia. Entre los cambios más relevantes está que estos delitos dejaron de ser excarcelables al superar los tres años de prisión.

Asimismo, la ley también elimina beneficios judiciales para quienes cometan abusos sexuales contra animales, incrementa las sanciones económicas, que pueden llegar hasta 60 salarios mínimos mensuales, y prohíbe que los condenados vuelvan a tener animales a su cargo.

Lea también. Cajas de compensación ampliarán sus beneficios e incluirán servicios para mascotas

Además, contempla nuevos agravantes como la mutilación, la violencia ejercida con fines económicos, la difusión de material sexual y otras formas de crueldad. Para las autoridades, la norma también establece protocolos de atención e intervención, así como estrategias orientadas a la prevención y la sensibilización ciudadana.