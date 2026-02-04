Ante las emergencias que se han venido presentando en el país por las fuertes lluvias, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) solicitó, a través de una Circular Externa, a todos los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible que adelanten las “acciones preventivas y prospectivas” para la reducción de riesgos en sus redes de infraestructura, y así asegurar la provisión de estos servicios a la ciudadanía.

Asimismo, la Superservicios instó a los prestadores a que atiendan las disposiciones de la Política Nacional de Gestión del Riesgo y la política de gestión del riesgo de desastres para el sector Minero Energético, debido a las amenazas o alertas hidrológicas descritas en los boletines e informes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Cabe recordar, que el Ideam señaló en los últimos días que existe la probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos en diferentes regiones del país.

Ante ello, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hizo un llamado a los prestadores para que brinden seguridad y ayuden a preservar la vida, garantizando la continuidad de sus operaciones bajo las siguientes medidas:

Identificar y reducir los riesgos en infraestructuras ubicadas en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

Garantizar una atención oportuna a las fallas e interrupciones del servicio de energía eléctrica ocasionadas por condiciones climáticas adversas, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Mantener activos los planes de contingencia para asegurar la continuidad del suministro de gas combustible a usuarios que puedan resultar afectados por estos siniestros.

Fortalecer la coordinación con autoridades territoriales y organismos de emergencia para una respuesta eficaz y la mitigación del impacto en la operación de gasoductos.

“La adecuada gestión del riesgo constituye una obligación permanente en el marco de la Ley 1523 de 2012, así como de la regulación sectorial vigente en materia de continuidad y calidad del servicio”, se lee en el comunicado de la Superservicios.