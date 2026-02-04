En las últimas horas medios venezolanos reportaron la captura del polémico empresario colombiano Alex Saab, quien estaría bajo el poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. De momento no se ha confirmado si esta detención fue ordenada desde Estados Unidos.

Audiencia de Nicolás Maduro en EE. UU. se aplaza hasta el 26 de marzo

Según el portal del país vecino, Alberto News, Saab fue arrestado en la localidad de Cerro Verde en Caracas junto al abogado y empresario venezolano, Raúl Belisario Gorrín, propietario del canal de televisión Globovisión.

Aunque de momento no se han confirmado bajo qué cargos, Alex Saab y Gorrín están en poder de las autoridades venezolanas, el portal de noticias del país vecino señala que ambos estarían involucrados en la entrega de información confidencial de Estado, por lo que enfrentarían delitos de traición y conspiración.

Alex Saab es señalado de ser testaferro de Maduro.

Pese a que Alex Saab estuvo preso en Estados Unidos desde 2021 hasta diciembre de 2023, la justicia de ese país lo liberó en medio de un acuerdo entre el gobierno del entonces presidente Joe Biden y Maduro a cambio de la libertad de 10 estadounidenses presos en Venezuela y de varios presos políticos venezolanos. Sin embargo, no se descarta que el empresario barranquillero, quien ha sido señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, sea extraditado a territorio norteamericano.

En su momento, el gobierno de Estados Unidos acusó a Saab de participar en un esquema de corrupción que, supuestamente, incluyó coimas a funcionarios del gobierno venezolano. También era buscado por las autoridades de Colombia por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

De hecho, Caracol Radio reportó que el FBI participó en el operativo de la captura de Saab, el cual se llevó a cabo en la madrugada de este miércoles, sobre las 2:30 a.m.