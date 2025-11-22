La fundación animalista ‘Patrulla Criolla’ denunció que fue víctima de un violento asalto mientras entregaba un canino a un hogar de paso en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. El hecho se registró hacia las 9:30 de la noche del viernes 21 de noviembre.

Lea más: Piezas recolectadas del galeón San José están en proceso de análisis

Según los integrantes de la organización, tres hombres armados los interceptaron y los obligaron a descender del vehículo. Los delincuentes huyeron con la camioneta, además de los teléfonos móviles y documentos personales de las víctimas.

A través de sus redes sociales, la fundación hizo un llamado urgente a la ciudadanía para ubicar el vehículo, que constituye su herramienta principal para movilizar animales rescatados. Se trata de una Ford Explorer plateada, placas JEX 647, vehículo con el que realizan traslados a clínicas veterinarias y hogares temporales.

La pérdida, señalaron, afecta directamente el rescate y traslado de decenas de mascotas en condición de vulnerabilidad.

Ver más: Chester, el perro que se volvió viral por ‘pagar’ su comida con una hoja

En la tarde de este sábado, a traves de su red social Instagram, manifestaron que el carro fue recuperdo. “Tenemos vida y el carro de nuestros gorditos”.

@fundacionpatrullacriolla

Otro caso

Este caso se suma a una ola de hurtos que impactó a la capital esa misma noche, cuando la denominada ‘banda del carro rojo’ habría robado al menos cuatro vehículos entre carros y motocicletas.

Según la Secretaría de Seguridad, Bogotá acumula 7.221 denuncias por robo de vehículos en lo corrido de 2025, un número menor frente al mismo periodo del año anterior, pero que sigue generando preocupación entre los ciudadanos.