De acuerdo con el Informe Técnico Comparativo de Ocupación Hotelera 2024 y 2025, elaborado por la Gerencia de Turismo de la Alcaldía de Montería, la ciudad registró un crecimiento significativo en habitaciones vendidas, ingresos y niveles de ocupación.

El desempeño histórico en materia turística y hotelera de Montería en el 2025 la consolida como uno de los destinos urbanos con mayor dinamismo del Caribe colombiano.

Durante el 2025, los establecimientos hoteleros encuestados reportaron la venta de 260.379 habitaciones, lo que representa 71.750 habitaciones más frente a 2024, equivalente a un incremento del 38,04 %.

En términos de ingresos, las ventas ascendieron a $53.504 millones, con un aumento de $16.671 millones, es decir, un crecimiento del 45,26 % respecto al año anterior, y se resalta que la ocupación hotelera promedio alcanzó el 74,02%, superando en 5,57 puntos porcentuales el registro de 2024, que fue del 68,45 %.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que estos resultados son el reflejo de una visión de ciudad que le apuesta al turismo como motor de desarrollo económico.

“Montería hoy demuestra con cifras que es una ciudad competitiva, atractiva y preparada para albergar grandes eventos nacionales e internacionales. Este crecimiento hotelero es el resultado de una agenda sólida de eventos, de la confianza del sector privado y de una estrategia clara para posicionar a la ciudad como destino turístico, deportivo, cultural y académico”, señaló el mandatario.

River City Global Forum, las Fiestas del Río, la Copa Rey Pelé, los Juegos Deportivos Escolares Panamericanos y del Caribe, la Media Maratón Montería, así como eventos internacionales y corporativos, mantuvieron una alta afluencia de visitantes durante todo el 2025 en Montería.

“Seguiremos impulsando el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, fortaleciendo la promoción de la ciudad y articulando esfuerzos con el sector privado para que Montería continúe consolidándose como uno de los destinos más atractivos del Caribe colombiano”, puntualizó el mandatario.