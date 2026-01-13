La Alcaldía de Montería dio inicio al calendario de bienestar animal 2026 con una exitosa primera jornada gratuita de esterilización de caninos y felinos, realizada en la Institución Educativa La Pradera, en la comuna 6 de la ciudad.

Durante esta jornada de tres días fueron esterilizados 426 animales, consolidando el compromiso de la administración municipal con la tenencia responsable, la salud pública y la protección de los animales. Del total de procedimientos realizados, 199 correspondieron a perros (160 hembras y 39 machos) y 227 a gatos (142 hembras y 85 machos), beneficiando a decenas de familias del sector.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó la importancia de iniciar el año con acciones concretas en favor del bienestar animal.

“Arrancamos el 2026 protegiendo la vida y promoviendo la responsabilidad ciudadana. Estas jornadas no solo mejoran la calidad de vida de nuestros animales, sino que también impactan positivamente la salud pública y la convivencia en los barrios”, afirmó el mandatario.

