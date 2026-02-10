Maniatado, ensangrentado y rogando por ayuda, fue la dramática escena que protagonizó un joven la noche de este lunes 9 de febrero en el barrio Villa Katanga, en el municipio de Soledad.

EL HERALDO conoció que la víctima de este misterioso episodio de violencia responde al nombre de Mauricio Andrés Barroso Varela, de 23 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía, el joven manifestó a las autoridades que, a eso de las 9:35 p. m., estaba siendo transportado en un motocarro atado de manos.

En medio del recorrido, los desconocidos detuvieron la marcha y lanzaron del vehículo a Mauricio Andrés en la calle 50C con carrera 18, no sin antes propinarle dos violentos disparos: uno en la pierna derecha y otro en la cabeza.

Malherido, la víctima empezó a caminar lentamente por las calles con su torso descubierto y su pierna ensangrentada, clamando por ayuda mientras decía: “No me dejen morir”.

Finalmente, el joven fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Universidad del Norte, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Cabe reseñar que, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el lesionado registra una anotación judicial como indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes con año del 2022.

La Policía adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este hecho.