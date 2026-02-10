Miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de tres presuntos sicarios que aparecen en el Cartel de los Más Buscados por homicidio 2026 en Barranquilla.

Las autoridades indicaron que las capturas de estos tres sujetos se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro y procedimientos operativos desarrollados en el barrio El Bosque de Barranquilla, el municipio de Soledad y el corregimiento de Bohórquez, en el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico).

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que los detenidos registran en conjunto seis anotaciones judiciales, principalmente relacionados con homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Policía Metropolitana de Barranqui/Cortesía

Entre los capturados se encuentra alias Freyler, quien fue capturado en el barrio El Bosque, por orden judicial, para que responda por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Se conoció que alias Freyler cuenta con una trayectoria criminal de dos años al servicio del grupo delincuencial “Los Costeños”. Además, es señalado como autor material del homicidio del auxiliar de Policía Jader José Soto Zúñiga, en hechos ocurridos en el barrio La Sierrita de Barranquilla el pasado mes de agosto del 2025.

Por el homicidio de Soto Zúñiga también fue capturado Franklin Caraballo García, hermano de alias Freyler, quien habría participado en el crimen.

Otro de los detenidos es alias Waltercito, quien se encontraba en una vía pública en el municipio de Soledad cuando fue abordado por las autoridades. El señalado deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las autoridades indicaron que alias Waltercito tiene una trayectoria criminal de cinco años al servicio del grupo delincuencial “Los Costeños”. Además, es señalado como autor material del homicidio de un vigilante ocurrido en el Hospital Materno Infantil el pasado diciembre del 2025.

Alias Waltercito registra tres anotaciones judiciales: una por homicidio, una por porte ilegal de armas de fuego y hurto.

En el corregimiento de Bohórquez, municipio de Campo de la Cruz, fue capturado mediante diligencia de allanamiento alias Ñongo, por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, porte de armas de fuego o municiones y tráfico de estupefacientes.

Se conoció que alias Ñongo cuenta con una trayectoria criminal de seis años al servicio del grupo delincuencial “Los Pepes”, con injerencia criminal en el sector conocido como “El Hueco”, del barrio El Bosque de Barranquilla.

Al detenido se le atribuyen varios homicidios y tentativas relacionadas con el control territorial de las rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones. Además, registra una anotación judicial por concierto para delinquir con fines de homicidio.