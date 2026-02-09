La Administración Municipal de Soledad convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad tras el atentado a bala contra Manuel Antonio Riquet Márquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Soledad, ocurrido el pasado fin de semana en el municipio.

En la reunión participaron la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de evaluar la situación, activar las rutas institucionales y adoptar medidas urgentes que permitan esclarecer lo ocurrido.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, expresó su rechazo categórico frente al hecho violento y manifestó su solidaridad con el líder comunal y su familia.

“La vida es un valor sagrado y la seguridad ciudadana es una obligación indelegable del Estado. No permitiremos que la violencia siga afectando a quienes trabajan por el bienestar de las comunidades”, señaló.

Durante el Consejo de Seguridad, el teniente coronel Belkyn Villarreal informó que se activaron las rutas de atención y acompañamiento preventivo.

Aunque Riquet Márquez no hace parte de la población prioritaria de protección de la Policía Nacional, se dispuso la articulación con un grupo élite desde el nivel central, en coordinación con las autoridades locales, para garantizar su seguridad y la de su núcleo familiar.

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, coronel (r) Carlos Valencia, indicó que hasta el momento no existen denuncias formales previas por amenazas contra el líder comunal o su familia que permitan establecer antecedentes directos del atentado.

No obstante, reiteró el rechazo de la administración municipal frente a cualquier acción que atente contra líderes sociales del territorio.

Finalmente, el presidente de la Red de Veedurías de Soledad, Arturo De La Hoz, señaló que la Fiscalía General de la Nación indicó de manera preliminar que se trataría de un hecho aislado y no relacionado con la labor comunal que desempeña Riquet Márquez, aunque destacó su trabajo social y expresó votos por su pronta recuperación.