Por:  Redacción Judiciales

Un joven identificado como Francisco Javier Bermúdez Palencia, de 25 años de edad, fue asesinado en la madrugada de este lunes 9 de febrero tras recibir un impacto de arma de fuego en el barrio Vista Hermosa, en el municipio de Soledad.

Los hechos se registraron hacia las 2:00 a. m., cuando la víctima se encontraba departiendo en una vivienda donde se celebraba un cumpleaños.

Según información suministrada por un familiar a las autoridades, al salir a la esquina del sector fueron abordados por aproximadamente 10 personas armadas, quienes intimidaron y despojaron de sus pertenencias a varios asistentes.

Durante el asalto, una de las víctimas habría intentado oponerse al hurto, momento en el cual los delincuentes accionaron un arma de fuego, impactando a Bermúdez Palencia.

Familiares trasladaron al joven hasta el Paso del barrio Simón Bolívar, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Este medio conoció que Francisco Javier Bermúdez se dedicaba al oficio de cobradiario y no contaba con ningún tipo de anotación judicial.

Hay que señalar que este fenómeno o modalidad delictiva de asalto colectivo registró varios casos el año anterior en barrios de Barranquilla y su área metropolitana.