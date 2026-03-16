El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la tarde del pasado sábado 14 de marzo en el barrio Villanueva, en el suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con un reporte preliminar suministrado por las autoridades, el hecho se registró hacia las 3:15 de la tarde en la calle 6 con carrera 41, en un sector conocido como el ‘Puente de los Ladrillos’, donde la comunidad alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo tendido en vía pública.

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Los uniformados al llegar al sitio confirmaron que se trataba de un hombre sin identificar, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, presuntamente ocasionadas por un arma cortopunzante.

Entre las lesiones reportadas se encuentran heridas en el antebrazo derecho, pómulo, región frontal, clavícula, zona ocular y región occipital, esta última de carácter abierto.

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Funcionarios del CTI realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver y adelantaron las primeras diligencias judiciales en el lugar.

Las autoridades realizan investigaciones, conversando con habitantes del sector y procedieron a la revisión de cámaras de seguridad cercanas con el fin de establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.