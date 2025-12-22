Los mercados, sectores económicos, gremios y analistas están preocupados y a la expectativa por la inminente declaratoria de emergencia económica que anunció el Gobierno nacional, de la cual no se ha publicado aún el decreto oficial.

Caída en calificación de Fitch Ratings, síntoma del grave deterioro fiscal del país

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la tarde de este lunes 22 de diciembre sobre la polémica medida y la justificó, argumentando que es necesaria para cubrir las deudas de gobiernos anteriores y que no se tuvo otra opción ante el doble hundimiento que tuvo su Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado señaló: “Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno. Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que en la caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República. La deuda externa de Colombia no aumenta y tiene tendencia a disminuir respecto a la economía".

Argumentó que “la deuda actual es insostenible porque la ecuación económica fundamental de las finanzas públicas no se cumple. Sin superávit primario fiscal, si la tasa de interés real de la economía sobrepasa la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible”.

En su largo mensaje aprovechó nuevamente para cuestionar duramente al Banco de la República, como lo ha hecho en otras ocasiones. “Se comportó no como banca central independiente sino como oposición”, señaló.

Anticipándose a los escenarios de la Corte, el mandatario dijo que “las condiciones de la emergencia por este hecho es evidente, y si la Corte constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con un crisis económica grave; no es amenaza sino simple economía de primer semestre”.

La prensa hoy sigue en su afán de desinformar al pueblo de las acciones del gobierno



Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno



Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que en la caso de la deuda… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2025

Corte convocaría a sala extraordinaria

Ante este panorama, la Corte Constitucional estaría en espera de que se publique oficialmente el decreto de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro para posiblemente citar una sala extraordinaria en plena época de Navidad e ignorando la vacancia judicial.

Varios gremios económicos (ANDI, Fenalco y AmCham, entre otros) juristas y políticos (Abelardo de la Espriella) le han pedido al máximo tribunal guardián de la Carta Magna que revise y eche para atrás la polémica medida del Ejecutivo.

Según la emisora Blu Radio, al menos seis magistrados (de los nueve que componen la Constitucional) están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión.

Frente al tema tienen dos posibilidades: una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar.

Ver más: En video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

Y la otra, la más probable, es que el alto tribunal, en la sala extraordinaria, defina quién va a ser el magistrado ponente, es decir quién será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional.