Por medio de un comunicado, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se unió a la ola de rechazo del decreto de emergencia económica, medida tomada por el Gobierno de Gustavo Petro, que se hizo oficial este lunes 22 de diciembre.

El gremio indicó que no era necesario el decreto pues “no se configuran las condiciones excepcionales previstas en la Constitución para la adopción de este tipo de medidas”.

Argumentó que, aunque la situación fiscal del país es “retadora”, no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas.

Es por eso que, de acuerdo al escrito de Camacol, el uso de un estado de excepción no resulta jurídicamente justificado y genera un precedente institucional que introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas.

“La emergencia económica no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la seguridad jurídica”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

Agrega la Cámara Colombiana de la Construcción que dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen mecanismos ordinarios para la gestión responsable del presupuesto público, incluyendo la reprogramación, aplazamiento y recorte del gasto, así como herramientas de disciplina fiscal orientadas a preservar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. “Saltarse estos mecanismos afecta el equilibrio institucional y debilita la confianza en el marco normativo”, se lee en la misiva.

También dejó claro el gremio de la construcción que para este sector es una señal negativa a la inversión, además de que impacta la planeación de proyectos de vivienda e infraestructura y pone en riesgo el aporte al empleo formal y al crecimiento económico.

“La construcción ha sido históricamente un motor de desarrollo y reactivación, y requiere entornos de certidumbre y estabilidad institucional”, se expresa en el comunicado.

En el escrito, la cámara hace un llamado a las autoridades competentes para tomar acciones urgentes “que preserven el orden constitucional, fortalezcan los canales institucionales y prioricen soluciones estructurales y responsables, que contribuyan a la estabilidad económica del país sin debilitar la confianza de los ciudadanos y del sector productivo”.