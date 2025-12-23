Un grave episodio de alteración del orden público se registró en las últimas horas en el municipio de Villa Rica, al norte del Cauca, luego de que un grupo de habitantes increpara a un integrante de la Policía, a quien señalaron como presunto responsable de un homicidio ocurrido durante una riña, hecho en el que también resultó herida otra persona.

A través de videos difundidos en redes sociales, se escuchan los reclamos dirigidos al uniformado, a quien los ciudadanos acusan de haber disparado con un arma particular y no con la de dotación oficial. En los videos se observa además cómo varias personas lo siguen por algunos metros, mientras le profieren insultos y amenazas.

Sobre lo ocurrido, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, informó que “se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”.

Asimismo, en el video se puede ver el momento en que el agente logra ingresar al CAI de la Policía, mientras dos patrulleras permanecen en el exterior. Segundos después, varios ciudadanos las agreden físicamente. De manera preliminar, se conoció que una de las uniformadas habría sido despojada de su arma, aunque posteriormente ambas lograron resguardarse dentro de la estación.

Según explicó la funcionaria, “todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”.

Finalmente, minutos más tarde, se evidencian daños a la infraestructura del CAI, incluyendo afectaciones a paredes, puertas y ventanas. En otro momento del video, se observa la salida de un uniformado para enfrentar a los manifestantes, instante en el que, según los registros, se produce un cruce de disparos cuya responsabilidad es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.