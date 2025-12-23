Los 18 militares que habían sido secuestrados el domingo en una zona indígena de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, al parecer por orden de la guerrilla del ELN, fueron dejados en libertad sanos y salvos este lunes, informó el Ejército.

“Nuestros 18 hombres de la Brigada 15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo embera katío, mientras desarrollaban operaciones contra el ELN”, señaló la Séptima División del Ejército en su cuenta de X.

Según la información, la entrega de los militares fue posible “gracias a una comisión humanitaria” integrada por varias entidades del departamento del Chocó, del municipio de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y cabildos indígenas, “después de cerca de cuatro horas de diálogo”.

En una fotografía que acompaña a la publicación se ve a un grupo de militares vestidos con sus uniformes y armamento de dotación en compañía de tres miembros de la misión humanitaria.

#AEstaHora | Nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN.



La entrega a salvo de los soldados se… pic.twitter.com/hWOiMugmo7 — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) December 23, 2025

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció acciones legales contra las personas implicadas en el secuestro.

“Se interpondrán las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra un peligroso cabecilla del ELN, conducta que pone en grave riesgo la vida de nuestros militares y favorece el crimen.

Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales. Aquí hay Estado, aquí hay Fuerza Pública, aquí hay autoridad", aseveró en X.

Los soldados fueron secuestrados por un grupo de habitantes de la zona que al parecer buscaban impedir una operación contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto colombiano en el que, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son “instrumentalizados” por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.

Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.

El secuestro de los militares se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.

El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.