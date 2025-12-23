El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó a la medianoche del pasado lunes en sus redes sociales que fueron puestos en libertad los 18 soldados secuestrados durante 36 horas por la comunidad en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó.

“Bienvenidos a la libertad, héroes de la patria. Han sido liberados nuestros 18 militares que estuvieron secuestrados durante 36 horas en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó). Gracias a la gestión humanitaria coordinada por @MinInterior, @DefensoriaCol, @GobChoco y la Iglesia Católica, hoy nuestros soldados están sanos y salvos”, reportó el funcionario.

Advirtió además Sánchez que “no existe territorio vedado para la fuerza pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”.

Y anunció en este sentido que se interpondrán las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra un peligroso cabecilla del ELN, conducta que pone en grave riesgo la vida de nuestros militares y favorece el crimen.

“Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales. Aquí hay Estado, aquí hay fuerza pública, aquí hay autoridad”, expresó.