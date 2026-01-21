La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este martes a dos ciudadanos que mantenía secuestrados en una zona rural del departamento de Arauca, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Leer más: Medicina Legal logró identificar a 13 de las 26 personas que murieron en enfrentamientos de las disidencias en El Retorno, Guaviare

La Defensoría del Pueblo confirmó que, en este caso, se trata de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, de 47 y 54 años respectivamente, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en el municipio de Tame.

“Cada liberación tiene un profundo significado humano, no solo para quienes recuperan su libertad, sino también para sus familias, que pueden dejar atrás la incertidumbre y reencontrarse con sus seres queridos”, señaló en un comunicado Stijn Houben, jefe de Operaciones del CICR en Colombia.

Lea además: ¿Cómo quedará el sueldo de los congresistas con la eliminación de la prima de servicios?

La Defensoría del Pueblo advirtió que en lo que va de este año Arauca registra al menos cinco personas secuestradas, y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que mantienen privadas de la libertad.

En la frontera de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela operan varios grupos armados ilegales, como el ELN, guerrilla que también dejó ayer en libertad a cinco policías que había secuestrado el pasado 6 de enero en el departamento de Norte de Santander.