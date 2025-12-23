La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió este lunes que los ceses al fuego del ELN o las disidencias de alias Calarcá y de alias Iván Mordisco con la fuerza pública son insuficientes sino se incluyen ceses entre los mismos grupos armados ilegales.

Leer más: Dos muertos y un herido deja ataque a bala contra hombres que bebían licor en una tienda

“Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33 son muy insuficientes, pues no se extienden a las hostilidades que se desarrollan entre estos dos grupos. Un factor de riesgo serio y real para la población no es tanto las hostilidades entre la Fuerza Pública y estos grupos, sino entre los grupos ilegales”, advirtió la jefa de la entidad del Ministerio Público.

Por ello, insistió, “si no hay ceses de los grupos ilegales entre ellos, no tendremos unas festividades de fin de año tranquilas para la gente de los territorios más sufridos. En todo caso, esto no debería pasar nunca, ni en navidad, ni en año nuevo, ni en enero ni el junio. Nunca”.

Ver también: En video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

Se refirió Marín a que este lunes, según informó la propia Defensoría del Pueblo, llegaron a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, procedentes de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander.

“El desplazamiento obedecería a enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las FARC”, se lee, por lo que el organismo defensor de los derechos humanos hizo un llamado “para que el ELN y las disidencias del Frente 33 desescalen las hostilidades en el Catatumbo, más ahora en una época en que las familias deberían tener algo de paz”.