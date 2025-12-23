El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la liberación de los 18 militares que permanecían secuestrados desde hacía 36 horas en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, y aseguró que los uniformados se encuentran sanos y salvos.

Según informó el jefe de la cartera de Defensa, la liberación fue posible gracias a una gestión humanitaria conjunta en la que participaron el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó y la Iglesia Católica.

“Bienvenidos a la libertad, héroes de la Patria”, expresó el ministro al confirmar el retorno de los soldados, quienes habían sido privados de la libertad mientras adelantaban una operación contra un presunto cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sánchez fue enfático en señalar que no existen territorios vedados para la Fuerza Pública y advirtió que el Estado “no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones ejercidas por estructuras criminales”.

“No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, explicó.

El ministro anunció además que se interpondrán las denuncias penales correspondientes por los delitos de secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición indebida de los rostros, nombres e identidades de los militares, una conducta que —según advirtió— puso en grave riesgo la vida de los uniformados y favoreció a organizaciones criminales.

“Aquí hay Estado, aquí hay Fuerza Pública, aquí hay autoridad”, concluyó Sánchez, al reiterar el compromiso de desmantelar al ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos.