Este miércoles 14 de enero se conoció que Jorge Lemus presentó, por medio de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, su renuncia irrevocable como director de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Al parecer, el mismo presidente Gustavo Petro le habría pedido la renuncia. También se especula que el reemplazo de Lemus en este cargo clave del Gobierno será René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

La salida de Lemus se suma a la renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), confirmada el martes 13 de enero de 2026 a través de una publicación en la red social X.

Lemus, exintegrante del M-19, había asumido la dirección de la DNI en marzo de 2025, cuando fue nombrado a través del Decreto Número 0252, y posesionado con el No. 1262.

“Con el acostumbrado respeto, y con profunda gratitud, acudo ante su Despacho para presentar Renuncia irrevocable a partir de la fecha, al Cargo de DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA, nombrado mediante Decreto Número 0252 de fecha 3 de marzo del 2025, y posesionado mediante acta No.1262 de la misma fecha”, se lee en la carta de renuncia de Lemus.

“Agradezco inmensamente, la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria; además me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del Gobierno”, también se lee.

Sobre Guarín, se conoce que dirige la oficina de tecnologías y sistemas de información, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y subordinada directamente a la Presidencia de la República.

Es exmilitante del M-19 y muy cercano al anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.