Nuevamente Shakira logró camuflarse en un masivo evento y gozárselo con sus hijos Milan y Sasha ante la mirada de cientos de ciudadanos y pasar por desapercibida.

Instagram Shakira

La primera hazaña de la artista barranquillera fue en La Guacherna 2025, el tradicional desfile nocturno que da inicio a la gran celebración del Carnaval de Barranquilla.

En ese momento, logró recorrer la carrera 44 sin que nadie notara su presencia. ¿Cómo lo hizo? Se camufló entre el colectivo Palo ‘e Muerte, vestida como una de las emblemáticas figuras de la tradición carnavalesca: la muerte.

Ahora lo hizo en Bogotá durante la celebración de Halloween, en la que miles de personas de todas las edades salen a las calles a pedir dulces o ir a eventos masivos. Shakira se lo gozó con sus dos hijos y varios amigos y familiares. Lo mejor de todo fue que logró camuflarse entre la gente al disfrazarse de dama antigua.

Instagram Shakira

Instagram Shakira

La barranquillera lució un traje rosa con blanco, una peluca fucsia y un antifaz que acompañó su vestido. Por su parte, Milan se disfrazó de conejo y Sasha de Drácula.

En sus redes sociales publicó varias fotos con sus hijos, amigos y familiares, acompañado de un breve mensaje: “Tricky tricky Halloween en Bogotá”.