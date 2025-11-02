A las afueras de un hospedaje del barrio Emmanuel, de Valledupar, fue asesinada Rosa Narváez, de 27 años, la noche del pasado sábado. El crimen fue perpetrado por sujetos motorizados que la ubicaron y al tenerla de cerca le dispararon en repetidas ocasiones.

Los impactos de bala le afectaron la espalda con orificio de entrada y salida, y pese a que Narváez fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, ingresó sin signos vitales.

Testigos de los hechos señalaron que los responsables del crimen fueron cuatro sujetos a bordo de motocicletas de alto cilindraje, todos tenían cascos puestos por lo que no lograron ver sus rostros. De estos, dos fueron los que perpetraron el homicidio.

También se estableció que la víctima era procedente de la invasión Tierra Prometida, pero desde hace varios días se había hospedado en el pequeño hotel junto a un hombre, al parecer, su compañero sentimental.

Por su parte, las autoridades indicaron que al momento los móviles son materia de investigación. Destacaron que la occisa presentaba anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, que data del año 2018.

Con este hecho violento son 98 casos de asesinato registrados en la capital del Cesar, en lo corrido de 2025, de estos 11 han sido mujeres.