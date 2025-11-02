A través de la Regional Guajira–Cesar y del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Maicao, la autoridad migratoria realizó el procedimiento de deportación de un ciudadano de nacionalidad iraní, nacido en Dubái, quien ingresó de manera irregular al territorio colombiano, proveniente de Venezuela, en un vehículo de servicio público.

Durante la verificación se estableció que el extranjero no contaba con la visa exigida para su nacionalidad. Tras la comunicación con la Embajada de Irán, el ciudadano fue orientado para ponerse a disposición de las autoridades migratorias colombianas con el fin de adelantar el proceso correspondiente.

En este proceso Migración Colombia llevó a cabo los trámites administrativos de deportación conforme a la normatividad vigente, garantizando en todo momento el respeto por los derechos humanos y la aplicación de los protocolos establecidos para estos casos.

Finalmente, el ciudadano fue entregado a las autoridades migratorias venezolanas (SAIME) en el punto fronterizo de Paraguachón, bajo las medidas de seguridad y coordinación interinstitucional requeridas.

“Cada procedimiento migratorio que adelantamos está guiado por el respeto a la ley, los derechos humanos y la cooperación internacional. Nuestro compromiso es mantener un control fronterizo riguroso y humano, que garantice la seguridad del país y la dignidad de las personas”, afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora General de Migración Colombia.

Migración Colombia consolida su papel para garantizar la seguridad fronteriza, fortaleciendo la cooperación con otros países y reafirmando su compromiso con una gestión migratoria moderna, transparente y basada en el respeto por la dignidad humana.