En la noche del pasado viernes 31 de octubre, en plena celebración de Halloween, dos jóvenes resultaron muertos en medio de un accidente de tránsito en una rodada en la vía Guaranda-Majagual, en Sucre.

Leer más: Fiscal Camargo ratifica que recusación contra Lucy Laborde, del caso de Nicolás Petro, no prosperó

El hecho, ocurrido a la altura del sector Boca El Canal, dejó también varios participantes heridos en la celebración conocida como “rodada de Halloween”.

Medicina Legal llegó hasta el sitio del siniestro para realizar el respectivo levantamiento de los cadáveres. Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Ver también: Estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes murió tras ser agredido en fiesta de Halloween

Pudo establecerse que los alcaldes de la subregión San Jorge y Mojana, es decir de San Marcos, Guaranda y Majagual, a través de decretos prohibieron ese tipo de caravanas. Sin embargo, la gente “arbitrariamente” salió el pasado viernes a dichos recorridos de Halloween.

De acuerdo a información preliminar, los motociclistas “iban a muy alta velocidad”, y en el desarrollo de la movilización apareció una camioneta que se encontró de frente con la movilización.

Al parecer, el conductor del vehículo no tenía conocimiento de ese tipo de actividades en la región y termina atropellando a varios participantes de la caravana, ocasionando la muerte de dos personas.

Le sugerimos: Una contadora y un ingeniero de reconocida empresa suiza, las víctimas en trágico accidente en Bogotá

Según testigos, uno de ellos habría sido un hombre que se movilizaba de regreso a su casa y era vendedor, y el otro fallecido un joven participante de la caravana.

Sin embargo, las autoridades aun no han dado un reporte oficial de las víctimas fatales, ni de los heridos, que se encuentran en estado de gravedad.