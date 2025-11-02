Las ocho bandas de la categoría mayores y las nueve de la juvenil que participan en el Encuentro Nacional que se desarrolla en la ciudad de Sincelejo y que llega a su versión número 40, tuvieron este sábado 1° de noviembre su primera presentación ante el jurado calificador.

La cancha de baloncesto del barrio Mochila fue el escenario en el que las bandas de músicos se lucieron con sus temas inéditos y con Mochila, que es el tema escogido en esta edición del Encuentro Nacional de Bandas para interpretar obligatoriamente.

En la de mayores concursan las bandas San José de Toluviejo, San Antonio de Palmito y Nueva Generación de Chochó, todas del departamento de Sucre.

Además de las bandas Sábado de Gloria de Cotorra y Santa Lucía de Arache, de Córdoba; Banda 6 de Agosto de Baranoa, Atlántico; Banda Manuel Ángel Tabares y Gran Banda La Valerosa de Mompox , de Bolívar.

En la juvenil la competencia es entre:

Banda Juvenil Comfasucre, de Sucre; bandas Juvenil Soy Pelayero, Juvenil Ángeles Soñadores, Nueva Generación de Cotorra y Juvenil Flores del Sinú, del departamento de Córdoba; Juvenil San Isidro Labrador de Baranoa, Atlántico; Juvenil Palitiao Colectivo Canta, Juvenil 22 de Noviembre de San Francisco y La de Si Banda Fiestera Cota, de Cundinamarca.

La edición 40 del Encuentro Nacional de Bandas cuenta con el auspicio del Plan Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, la alcaldía de Sincelejo, Corporación Fiestas del 20 de Enero, gobernación de Sucre, Fondo Mixto de Cultura de Sucre, Club de Leones Sincelejo Sabanas y Cámara de Comercio de Sincelejo, entre otros.