Un balance altamente positivo sobre la realización de la edición número 40 del Encuentro Nacional de Bandas en la ciudad de Sincelejo entregó su presidenta Mónica Jiménez Serpa.

En criterio de la abogada y gestora cultural, el Encuentro “cerró con broche de diamante” al congregar a miles de seguidores del porro y el fandango que llenaron cada espacio con alegría, entusiasmo y paz.

Treinta bandas en concurso, más de 600 músicos y agrupaciones invitadas de alto nivel como la de Colomboy y la Banda Departamental de Sucre, además de 1.200 bailarines de fandango, más de 300 niños y niñas pertenecientes a las bandas escuelas y comparsas infantiles, dan cuenta de eso, además de ratificar que el patrimonio musical y dancístico de la Sabana está más vivo que nunca.

Jiménez Serpa agrega que con el Encuentro ganó Sincelejo, su gente y todos los sectores que se integraron para hacer posible esta gran celebración.

“Los hacedores y artesanos, la gastronomía local, el transporte, los centros comerciales, el turismo, los vendedores informales y toda la logística dispuesta para garantizar una experiencia segura, ordenada y memorable fueron ganadores”.

También destacaron el buen comportamiento de propios y visitantes, lo que le permitió a familias enteras disfrutar cada jornada en un ambiente de respeto, seguridad y convivencia.

La realización del Encuentro fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, de la gobernación de Sucre, alcaldía de Sincelejo, Fondo Mixto de Cultura, Cámara de Comercio de Sincelejo y empresas privadas.