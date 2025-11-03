El Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo que finalizó la madrugada de este lunes festivo 3 de noviembre, cerró con un saldo importante para el departamento de Sucre debido a que ganó los máximos galardones y con ello dejó en alto el talento de sus agrupaciones.

En la categoría mayor, la Banda Nueva Generación de Chochó, en Sincelejo (Sucre), obtuvo el primer lugar con el porro vocalizado Luchadora eterna, obra del autor Álvaro Montes, como un homenaje a la mujer.

El segundo lugar en porro vocalizado lo obtuvo Santa Lucía de Arache (Córdoba) con Fandanguera, del maestro Hernán De la Ossa.

José Luis Cruz - Encuentro Nacional de Bandas

En porro tapao, el primer lugar se lo ganó la Banda San José de Toluviejo (Sucre) con Raíces, del compositor Filiberto Pérez Alviz, y el segundo lugar de porro tapao fue para la Banda 6 de Agosto de Baranoa (Atlántico) con El León de La Sabana, obra de Luis Escobar.

En la modalidad de fandango, la Banda Manuel Ángel Tabares (Barbosa, Antioquia) se llevó el primer lugar con El Comelón, de Luis Ángel Doria, el segundo lugar fue para la Banda San Antonio de Palmito (Sucre) con El Remolino, del autor Javier Muñetón.

José Luis Cruz - Encuentro Nacional de Bandas

El premio a la mejor interpretación del tema homenaje Mochila tuvo dos escalafones: en primer lugar para la Banda Sábado de Gloria (Cotorra, Córdoba) y el segundo lugar a la Gran Banda La Valerosa (Mompox, Bolívar), ambas por su sensibilidad y fraseo.

Bandas juveniles

La Banda Soy Pelayero, de Córdoba, obtuvo el primer lugar, y el segundo fue para a Palitiao Colectivo (Cartagena), mientras que el tercer lugar se lo llevó La de Sí – Banda Fiestera de Cota (Cundinamarca), agrupaciones que convencieron por su sonoridad fresca.

La mejor interpretación del tema homenaje Mochila (Juvenil) fue para La Banda Juvenil de Comfasucre.

El jurado, integrado por los maestros Ramón Benítez Benítez, Bruno Paternina y Carlos Rubio, subrayó “el alto nivel, la calidad y el profesionalismo de los participantes”, tras evaluar cada presentación con rigor y transparencia.