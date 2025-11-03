Uniformados de la Policía Nacional, realizaron la captura de un hombre por el presunto delito de abuso sexual con menor de 14 años.

Estos hechos se habrían registrado en el municipio de Manaure, Cesar, luego de que un ciudadano se acercara a las instalaciones policiales, acompañado de una persona que presuntamente había sido sorprendido en flagrancia, desnudo en una habitación de su residencia, accediendo sexualmente de su hijastro, un niño de 6 años de edad.

“De manera inmediata, los uniformados procedieron a hacer efectiva la captura del presunto agresor, informándole los derechos que le asisten como persona capturada, conforme a lo establecido en la ley”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán.

Simultáneamente, se garantizó la protección integral del menor, quien fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica y psicológica, activándose la ruta de atención para víctimas de violencia sexual, con el acompañamiento de personal especializado del ICBF y otras entidades competentes.