La Policía Metropolitana de Valledupar, desplegó su oferta institucional durante el puente festivo del Día de Todos los Santos, garantizando la seguridad de residentes y visitantes en los diferentes espacios públicos, vías y escenarios recreativos de la capital cesarense.

Durante estos días implementaron medidas especiales de seguridad en puntos de alta afluencia como el Parque de la Provincia, Parque de la Vida, Plaza Alfonso López y diversos escenarios de recreación familiar, con el propósito de acompañar a la comunidad y asegurar un ambiente tranquilo durante las jornadas de esparcimiento.

Policía Metropolitana de Valledupar/Cortesía

En materia de movilidad, la Policía de Tránsito y Transporte reforzó su presencia en las vías con cuatro puestos de prevención estratégicamente ubicados en los corredores Valledupar – La Paz, Pueblo Nuevo – Valledupar, La Paz – Valledupar y San Roque – La Paz, fortaleciendo los controles para evitar la accidentalidad y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Durante este periodo, ingresaron 12.844 vehículos y salieron 11.911, se impusieron 147 comparendos por diferentes infracciones y se registró un siniestro vial con dos personas lesionadas sin gravedad, ocurrido en el sector de María Angola (vía Pueblo Nuevo – Valledupar), cuando un bus de servicio público intentó esquivar un bovino y perdió el control, generando volcamiento lateral.

Asimismo, los uniformados realizaron operativos conjuntos con las especialidades de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, Carabineros, Protección Ambiental y el Nuevo Modelo del Servicio de Policía, con el fin de fortalecer la seguridad integral en toda la jurisdicción metropolitana.

En cuanto a la movilidad aérea, el aeropuerto Alfonso López Pumarejo registró 20 vuelos comerciales con un total de 3.600 pasajeros, además de seis vuelos chárter con 30 pasajeros y tres vuelos institucionales con 87 pasajeros. Desde la terminal de transporte terrestre, 1.134 pasajeros se movilizaron hacia distintos destinos del país durante este fin de semana festivo.

El Coronel Alex Durán destacó el comportamiento general de los ciudadanos y envió un mensaje de reflexión, “Agradecemos a los vallenatos y visitantes por su buen comportamiento durante este puente festivo. Reiteramos la importancia de conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y cuidar la vida propia y la de los demás. La seguridad vial es responsabilidad de todos”.