Desde hace varios días, un manjol de aguas residuales está rebosado en la calle 33 entre carrera 4A y 4B, del barrio Los Mayales, de Valledupar, causando molestias y afectaciones a los habitantes del sector.

Lea más: Casos de violencia intrafamiliar en Valledupar alertan a las autoridades

De acuerdo a los ciudadanos que expusieron su queja ante este medio de comunicación, la problemática fue puesta en conocimiento de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, pero no les han ido a solucionar.

“Esto por acá es un río de materia fecal, los malos olores son demasiado fuertes y la proliferación de moscas ya empieza a notarse. Pedimos a Emdupar que vengan a destapar esa alcantarilla y que la problemática sea solucionada de raíz para no tener nuevamente este inconveniente”, dijo un habitante del barrio.

Ver más: Policía de Tránsito del Cesar fortalece las acciones preventivas durante el puente festivo

De igual manera, Carlos Salazar, quien es propietario de un expendido de carnes señaló que es uno de los más perjudicados ya que al dedicarse a la venta de alimentos, la clientela se ha retirado.

“La gente llega y cree que es la carne que está podrida, pero no es así es ese manjol que lleva tres días derramándose y no lo vienen a componer. Esto es una zona totalmente residencial y el agua corre varias calles causando inconvenientes a todos”, puntualizó el comerciante.

Ante esta situación los residentes de este sector del barrio hacen un llamado a Emdupar y el inconveniente pueda solucionarse en el menor tiempo posible.