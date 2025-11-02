Con el propósito de salvaguardar la vida de los usuarios de las vías y prevenir la siniestralidad durante el puente festivo del Día de Todos los Santos, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Nacional en el Cesar adelanta diferentes actividades preventivas y pedagógicas dirigidas a pasajeros y conductores en los principales ejes viales del departamento.

Durante el primer día de trabajo se desarrollaron dos campañas de prevención vial, logrando sensibilizar a 90 actores viales, quienes recibieron información sobre la importancia de la responsabilidad en la conducción y el respeto por las normas de tránsito.

Asimismo, las actividades diferenciales se centraron en la promoción de hábitos seguros para la movilidad, recordando a los ciudadanos las siguientes recomendaciones: uso adecuado de los elementos de protección, especialmente el casco para motociclistas; respeto por las normas y señales de tránsito, reducción de la velocidad, teniendo en cuenta la temporada de lluvias; realización de pausas activas durante trayectos largos para evitar la fatiga, prevención de la siniestralidad vial, reforzando el compromiso institucional con la seguridad en las carreteras.

Departamento Policía Cesar

De igual manera, la Décima Brigada del Ejército Nacional reforzó sus dispositivos de seguridad en los departamentos del Cesar y La Guajira, desplegando tropas en las principales vías, terminales de transporte y zonas turísticas. Estas acciones buscan acompañar a propios y visitantes que se movilizan por el territorio, brindando confianza y apoyo durante sus desplazamientos.

Los soldados continúan comprometidos con la protección de la población civil, realizando patrullajes permanentes, puestos de control y labores de presencia institucional que fortalecen la seguridad en toda la región.