Una movilización ciudadana se activa en la ciudad de Santa Marta ante la crítica situación del sistema de alcantarillado que afecta a decenas de barrios. Habitantes de distintos sectores iniciaron la tarea que respaldará una acción de tutela cuya pretensión es exigir soluciones efectivas a la crisis sanitaria, ignorada por las autoridades competentes, generada por el rebosamiento de dichas alcantarillas.

La iniciativa busca articular a los barrios afectados en una acción constitucional conjunta, en la que se recojan evidencias y testimonios, que respalden la exigencia por el cumplimiento de derechos fundamentales como la salud, el ambiente sano y la dignidad humana.

En sectores como Pescaíto, Bastidas, El Rodadero y el Centro Histórico, las alcantarillas colapsadas han convertido las calles en focos de aguas residuales, malos olores y riesgos sanitarios permanentes.

La acción incluirá, además, la exigencia al cumplimiento de la Sentencia T-290 de 2024 de la Corte Constitucional, la cual ordena medidas urgentes frente al caso puntual del sector Los Cocos, pero no ha sido implementada a cabalidad.

“La ciudad está cansada de vivir entre aguas negras y no se puede seguir normalizando esta situación”, afirmó Edgardo Vizcaíno, edil de la Localidad 1 y uno de los promotores de la iniciativa.

Añadió que “desde las comunidades estamos recogiendo las pruebas, organizándonos legalmente y activando los mecanismos que la Constitución nos ofrece para exigir soluciones de fondo”.

Durante los próximos días se desplegarán jornadas de recolección de firmas en los barrios más afectados, acompañadas de recorridos y levantamiento de información que permita radicar la tutela con sustento comunitario y territorial.

“Lo que buscamos es que las decisiones judiciales no se queden en el papel. Necesitamos que se cumplan y que se respeten los derechos de las comunidades. La situación del alcantarillado en Santa Marta no da más”, agregó Vizcaíno.

La convocatoria a la firmatón ya circula en redes sociales y se espera que en los próximos días se consolide como una acción jurídica colectiva que reúna a ciudadanos, líderes comunales y organizaciones sociales que comparten la misma urgencia: que Santa Marta tenga un sistema de alcantarillado digno y funcional.