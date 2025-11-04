En el marco de la edición número 40 del Encuentro Nacional de Bandas fue realizado el Concurso de Comparsas de Fandango ‘Pola Becté’ que dejó varios ganadores en las modalidades tradicional y fantasía tanto en mayores como en infantiles.
Lea más: Sucre se alzó con varios premios en la edición 40 del Encuentro Nacional de Bandas
En fandango tradicional infantil el jurado integrado por los maestros Miguel Lara Durán, Viviana Tuirán y Jorge Durán Silgado le otorgó el primer lugar a Pequeños Talentos, de Sincé, dirigida por Yésica Díaz; el segundo puesto fue para la Institución Educativa Belén, Córdoba con el nombre Trenzando con alegría del director Dairo Samur, y el tercer puesto fue para la comparsa de la Institución Educativa Normal de Sincelejo, del director Carlos Mario Parra.
En fandango tradicional de mayores categoría libre, que tuvo como jurado a Miguel Lara Guzmán, Simar Turizo, Jorge Duván Salgado, Marinita Merlano de Vergara y Paulina Orozco, le otorgaron el primer puesto a la comparsa Folclor de mi Tierra; el segundo lugar fue para Orgullo Sabanero y el tercero para Corposucre; mientras que en fandango libre de adultos y jóvenes fueron ganadores, en su orden: Corporación Cultural La Sallista, Expresión Sabanera y Fantasía Caribe.
Este concurso ratifica el amor por las raíces tradicionales y la herencia de los aires folclóricos de la sabana.
La organización del ENB felicita a todas las comparsas participantes, a los jurados por su labor responsable y a la ciudadanía por acompañar esta fiesta del folclor que enaltece a Sincelejo y a toda la Sabana.