En el marco de la edición número 40 del Encuentro Nacional de Bandas fue realizado el Concurso de Comparsas de Fandango ‘Pola Becté’ que dejó varios ganadores en las modalidades tradicional y fantasía tanto en mayores como en infantiles.

En fandango tradicional infantil el jurado integrado por los maestros Miguel Lara Durán, Viviana Tuirán y Jorge Durán Silgado le otorgó el primer lugar a Pequeños Talentos, de Sincé, dirigida por Yésica Díaz; el segundo puesto fue para la Institución Educativa Belén, Córdoba con el nombre Trenzando con alegría del director Dairo Samur, y el tercer puesto fue para la comparsa de la Institución Educativa Normal de Sincelejo, del director Carlos Mario Parra.

José Luis Cruz Primer puesto, fantasía corporación cultural la sallista.

En fandango tradicional de mayores categoría libre, que tuvo como jurado a Miguel Lara Guzmán, Simar Turizo, Jorge Duván Salgado, Marinita Merlano de Vergara y Paulina Orozco, le otorgaron el primer puesto a la comparsa Folclor de mi Tierra; el segundo lugar fue para Orgullo Sabanero y el tercero para Corposucre; mientras que en fandango libre de adultos y jóvenes fueron ganadores, en su orden: Corporación Cultural La Sallista, Expresión Sabanera y Fantasía Caribe.

José Luis Cruz Orgullo Sabanero, segudo puesto tradicional.

Este concurso ratifica el amor por las raíces tradicionales y la herencia de los aires folclóricos de la sabana.

La organización del ENB felicita a todas las comparsas participantes, a los jurados por su labor responsable y a la ciudadanía por acompañar esta fiesta del folclor que enaltece a Sincelejo y a toda la Sabana.