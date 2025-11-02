Las bandas de los departamentos de Bolívar y Córdoba que participaron en la categoría Bandas Escuela del Encuentro Nacional de Bandas (ENB), en Sincelejo, se alzaron con los tres primeros lugares.
El jurado calificador dio a conocer la noche de este sábado 1° de noviembre el podio de los ganadores, ubicando a la Banda 8 de Diciembre, de Pinillos (Bolívar) en el primer lugar.
El segundo puesto se lo otorgaron a la banda Ángeles Soñadores, de La Subida (Córdoba), y en el tercer lugar la banda de la Institución Educativa Santa Teresita, de San Pelayo (Córdoba).
Hubo además, por parte del jurado integrado por José Salatiel Madrid, Eliana Rosales y Carlos Carrillo Castro, reconocimientos individuales así:
- Mejor instrumentista: Trompeta solista de San Antonio de Palmito (Sucre), Giovanis Pérez Arrieta, de 16 años, 10° grado, IE indígena San Antonio de Abad.
- Mejor director: Alfredo Berrocal, de Ángeles Soñadores, La Subida, Lorica (Córdoba).
- Voz solista del concurso: Integrante infantil de la Banda 8 de Diciembre, de Pinillos (Bolívar).