Las bandas de los departamentos de Bolívar y Córdoba que participaron en la categoría Bandas Escuela del Encuentro Nacional de Bandas (ENB), en Sincelejo, se alzaron con los tres primeros lugares.

El jurado calificador dio a conocer la noche de este sábado 1° de noviembre el podio de los ganadores, ubicando a la Banda 8 de Diciembre, de Pinillos (Bolívar) en el primer lugar.

José Cruz Lora - Encuentro Nacional de Bandas

El segundo puesto se lo otorgaron a la banda Ángeles Soñadores, de La Subida (Córdoba), y en el tercer lugar la banda de la Institución Educativa Santa Teresita, de San Pelayo (Córdoba).

Hubo además, por parte del jurado integrado por José Salatiel Madrid, Eliana Rosales y Carlos Carrillo Castro, reconocimientos individuales así: