Tres presuntos miembros del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’ fueron captados en flagrancia por unidades del GAULA la Policía Metropolitana de Barranquilla mediante diligencias de allanamientos al ser señalados por el delito de extorsión.

Según investigaciones adelantadas por las autoridades, los detenidos serían responsables de extorsionar a una docente pensionada, a quien le exigían el pago de una supuesta deuda de 12 millones de pesos, amenazándola con atentar contra su vida en caso de no cumplir con las exigencias económicas.

En el procedimiento también fueron incautados $1.000.000 en efectivo, presuntamente producto de la extorsión, y tres teléfonos celulares utilizados para realizar las exigencias extorsivas.

Las anotaciones de los capturados

De acuerdo con las autoridades, los tres presuntos miembros de ‘Los Costeños’ presentan cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación y falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.

“Con estas capturas reafirmamos nuestro compromiso de luchar frontalmente contra los grupos delincuenciales que atentan contra la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a confiar en las autoridades y a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA, bajo la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’.”, dijo el Brigadier General Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.