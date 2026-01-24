Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado 24 de enero, alrededor de la 1:24 a. m., en la calle 61 con carrera 36.

Leer más: Abren convocatoria para que jóvenes colombianos y migrantes en Barranquilla aprendan inglés de forma gratuita

De acuerdo a las autoridades, dos vehículos, el primero de placas ABN670, conducido por Miguel Lafont, y el otro de placas KMW260, conducido por Cristhian Martin, colisionaron dejando como resultado un peatón gravemente herido.

Una niña de seis años fue la única sobreviviente de su familia en accidente de trenes de España

El reporte preliminar señala que “el vehículo 2 transita sobre la carrera 36 y al llegar a la esquina de la calle 61 al parecer hace caso omiso a la señal de tránsito y colisiona contra el vehículo 1 y pierde el control del mismo y termina colisionando contra un establecimiento de comidas y en su paso arrollando a un empleado del mismo establecimiento”.

Ver también: “Ya no somos la cenicienta”, dice José Quintana sobre Colombia y el Clásico Mundial de Béisbol

Asimismo, la Mebar indicó que el hombre arrollado fue identificado como Diego Serrano y presenta “politraumatismo en diferentes partes del cuerpo”.