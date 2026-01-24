Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado 24 de enero, alrededor de la 1:24 a. m., en la calle 61 con carrera 36.

De acuerdo a las autoridades, dos vehículos, el primero de placas ABN670, conducido por Miguel Lafont, y el otro de placas KMW260, conducido por Cristhian Martin, colisionaron dejando como resultado un peatón gravemente herido.

El reporte preliminar señala que “el vehículo 2 transita sobre la carrera 36 y al llegar a la esquina de la calle 61 al parecer hace caso omiso a la señal de tránsito y colisiona contra el vehículo 1 y pierde el control del mismo y termina colisionando contra un establecimiento de comidas y en su paso arrollando a un empleado del mismo establecimiento”.

Asimismo, la Mebar indicó que el hombre arrollado fue identificado como Diego Serrano y presenta “politraumatismo en diferentes partes del cuerpo”.