“Bueno…”. Eleva la mirada, se toma una pausa y responde reflexivo: “No sabemos, podría ser el último”. José Quintana lo dice sin dramatismo, pero con la conciencia plena del camino recorrido. Cada palabra pesa porque viene cargada de historia, de innings lanzados lejos de casa y de una camiseta que, cada vez que vuelve a ponerse, tiene un significado distinto.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 —que se disputará del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, dentro del Grupo A, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá— podría marcar un punto de cierre en su trayectoria con la selección Colombia. O no. Pero el solo hecho de pensarlo lo convierte en un Clásico especial para el pitcher de Grandes Ligas que este sábado 24 de enero llega a 37 años de edad.

Ese sentimiento acompañó el encuentro que lideró el serpentinero zurdo, capitán del conjunto nacional, con varios de los peloteros que podrían integrar el roster con miras al Clásico Mundial. Un espacio para mirarse, para reconocerse y para entender que el tiempo compartido también construye equipo. En el estadio Édgar Rentería, de Barranquilla, se dio la importante cita.

“Cada Clásico tiene un sabor diferente. El primero, en 2017, marcó la historia para Colombia, fue cuando nos dimos a conocer”, recuerda Quintana, con la memoria anclada en aquel torneo que cambió la percepción del mundo ante el béisbol colombiano.

Quintana habla desde la serenidad del que ya ha estado ahí. La experiencia acumulada en ese Clásico aparece como un valor que hoy le da forma al grupo: “Pienso que nuestra rotación está muy bien. Eso se viene dando en los Clásicos. Muchos hemos adquirido esa experiencia y ese es un punto clave”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo José Quintana en un entrenamiento de la selección Colombia en el estadio Édgar Rentería.

“NOS MIRAN CON RESPETO”

En 2017, Quintana se enfrentó a Estados Unidos, que terminó siendo campeón, y lo blanqueó en cinco episodios y dos tercios. Solo permitió un hit y una carrera antes de salir sin decisión. Se alistaba para lanzar en la edición de 2023, pero una lesión en las costillas lo tachó del roster definitivo.

Sabe que el Clásico no da margen para el error. Son pocos juegos, decisiones inmediatas y ejecuciones precisas.

“En momentos cortos, como la primera ronda, va a ser muy importante cómo hemos preparado la rotación y cómo vamos a usar los pitchers. Pero no es solo el pitcheo. También tenemos que trabajar la defensa, colocar a los jugadores correctos”.

Con respeto, pero con convicción, Quintana reconoce que la historia reciente ha cambiado el lugar de Colombia en el mapa del béisbol mundial. “Ya no somos la cenicienta. Los Clásicos lo han demostrado. Fuera del país nos ven muy bien, saben que tenemos talento y mucho respeto por esta patria”.

Su mensaje es claro y profundo: “Estas oportunidades te hacen hombre, te hacen un buen pelotero para toda tu carrera. Tenemos que cuidarnos las espaldas. Somos una familia y entre más unidos estemos, más vamos a poder resaltar”.

¿Quiénes son los lanzadores favoritos del grandesligas colombiano José Quintana? EL HERALDO le puso una bajará de opciones y el zurdo escogió. pic.twitter.com/IFaha6N5GM — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 23, 2026

EL DESAFÍO DE SER CAPITÁN

Quintana insiste, primero que todo, en estrechar lazos de amistad. Por eso, más allá del aspecto físico, estratégico y técnico, le da mucho valor al reencuentro de los mejores peloteros criollos. Piensa que volver a juntarse, compartir el clubhouse y hablar el mismo idioma emocional es parte del proceso hacia la gran competencia.

“Es una bonita oportunidad para todos poder disfrutar de este tiempo juntos. Volvernos a reunir siempre es muy agradable. Esperamos que poco a poco las cosas se vayan dando bien”, dijo Quintana.

“El grupo está bastante sólido. El enfoque ahora mismo es en nosotros, en la preparación, en estar listos para cada juego. Un juego a la vez”, agregó.

Portar la capitanía no es solo un reconocimiento, es una misión que Quintana asume desde lo humano, especialmente con los más jóvenes. “Ser capitán es un honor que significa mucho para mí, para la selección y para mi familia. Poder crear impacto en muchachos que van a vivir su primer Clásico es muy especial”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo José Quintana en plena rueda de prensa en el estadio Édgar Rentería.

LA PRESENCIA DE ÉDGAR RENTERÍA

El ambiente del grupo se potencia con la presencia de Édgar Rentería, ícono eterno del béisbol colombiano, que será el gerente general de la selección Colombia. Para Quintana, compartir con él tiene un valor simbólico enorme. Rentería lo inspiró a él y a muchas generaciones de beisbolistas criollos.

“Yo crecí viendo a Édgar. Poder compartir ideas con él ahora, tanto de pitcher como de bateador, es algo muy especial. La manera como visualiza el juego y las enseñanzas que nos trae son impresionantes”.

Ese intercambio, siente Quintana, deja huella: “Los muchachos lo perciben en el clubhouse. Se va creando un ambiente muy bueno y tener a Édgar aquí genera un impacto muy grande para nosotros”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo José Quintana se encuentra muy motivado de cara a su participación en el Clásico Mundial 2026.

Aunque el futuro no se puede controlar, Quintana, que ahora mismo es agente libre en las Grandes Ligas, deja claro dónde está su corazón.

“Soy el capitán de Colombia y tengo todo el deseo de representar a mi país. No sé qué pase más adelante, pero hasta ahora estoy comprometido. Representar a Colombia siempre será una oportunidad enorme”.

Quizás sea su último Clásico. Quizás no. Pero mientras la pelota siga saliendo de su mano izquierda y la camiseta tricolor vuelva a colgar en su casillero, José Quintana seguirá lanzando con la misma convicción de siempre: por su historia, por su gente y por un país que ya aprendió a creer en su béisbol.