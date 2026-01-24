Después de muchas idas y vueltas finalmente Miguel Ángel Borja tiene nuevo equipo. El delantero colombiano venía entrenando hace algunas semanas con el Cruz Azul de México, pero esto finalmente no llegó a un buen puerto.

El futbolista decidió dejar territorio mexicano debido a que no pudieron liberar el cupo de extranjero, razón por lo cual no estaba jugando pese a que el torneo de ese país ya había empezado hace algunas semanas.

Una vez cerrada su no llegada al Cruz Azul, el futbolista emprendió vuelo y ya fue presentado como nuevo jugador del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

El delantero cordobés llega al equipo libre luego de su salida de River Plate.

En este nuevo onceno compartirá ataque con su compatriota Brahian Palacios, que en ocho juegos que ha disputado lleva un solo tanto.

Miguel Ángel Borja empezará los entrenamientos con su club y la próxima semana podría hacer su debut oficial.