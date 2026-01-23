Todo está listo para que Barranquilla vuelva a convertirse en epicentro del tenis juvenil internacional con el inicio de la versión 43 del Mundial Juvenil de Tenis, torneo categoría J300, uno de los eventos más importantes del calendario junior de la ITF y una verdadera vitrina de futuras figuras del deporte blanco.

Desde este sábado, a partir de las 10 a. m., las canchas del Complejo de Raquetas abrirán sus puertas para dar inicio oficial al certamen con la disputa del torneo de Clasificación (Qualy), instancia que marcará el arranque competitivo de un evento que reunirá a más de 140 tenistas provenientes de 27 países, confirmando el carácter global y el alto nivel que tradicionalmente distingue a este campeonato.

El Qualy será decisivo, ya que allí se otorgarán 12 tarjetas de invitación para el cuadro principal: seis en la rama masculina y seis en la femenina. Estos cupos permitirán a los jugadores avanzar al main draw, el cual comenzará oficialmente el lunes 26 de enero, cuando entren en escena los principales sembrados del torneo.

En el cuadro masculino, las miradas estarán puestas en los dos máximos preclasificados por ranking mundial junior: el estadounidense Michael Antonius y el brasileño Pedro Henrique Chavalgoity, llamados a protagonizar una férrea disputa por el título y a ratificar su condición de favoritos. Ambos llegan como referentes de sus respectivas delegaciones y con un recorrido destacado en el circuito internacional.

Por el lado femenino, las mejores ubicadas en la clasificación mundial junior son la estadounidense Welles Newman y la brasileña Pietra Rivoli, quienes parten como las principales cartas en la lucha por la corona. Su presencia garantiza partidos de alto nivel técnico y un atractivo especial para los aficionados que acompañen la competencia.

Colombia, como país anfitrión, también contará con representantes destacados. En la rama masculina, las principales esperanzas nacionales estarán en Alejandro Castellanos y Lucas Velasco, mientras que en damas las mejores raquetas colombianas serán María Isabel Suárez y Emanuela Lares, quienes buscarán aprovechar la localía para avanzar en el cuadro y dejar en alto los colores del país.

Uno de los aspectos relevantes de esta edición ha sido el trabajo de la Liga de Tenis del Atlántico, que otorgó cinco Tarjetas de Invitación tras la realización de dos torneos cortos clasificatorios. Los beneficiados fueron Chetan Vásquez, Juan Pablo Ordóñez, Mateo González, Juan Alberto Sandoval y María Gabriela Baena, jóvenes talentos que tendrán la oportunidad de competir en un escenario de primer nivel internacional.

El Mundial Juvenil de Tenis J300 también contará con importantes novedades organizativas. Tras varios años, se retomará la ceremonia oficial de inauguración, un acto simbólico que realza la importancia del evento. La misma se llevará a cabo mañana, a las 5:00 p. m. en el Complejo de Raquetas, una vez concluya la fase de clasificación.

Además, por primera vez en esta categoría, el torneo implementará el uso de caddies o recoge pelotas, quienes serán niños integrantes de la Academia de la Liga del Atlántico.

Como incentivo adicional para el público, la organización confirmó que la entrada será completamente gratuita durante todas las jornadas del Mundial Juvenil de Tenis J300.