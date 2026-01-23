Atlético Nacional con el objetivo de reforzar su zona ofensiva tiene en la mira al delantero argentino Gastón Verón, cuyas negociaciones con Argentinos Juniors se encuentran en una etapa decisiva.

De acuerdo con información del periodista especializado César Luis Merlo, las conversaciones entre ambas instituciones están bastante adelantadas, lo que ha generado expectativa entre los hinchas verdolagas, atentos a un posible anuncio oficial en los próximos días.

Las directivas de Atlético Nacional y Argentinos Juniors trabajan en los últimos detalles de una operación que permitiría la llegada del atacante al fútbol colombiano bajo la modalidad de cesión por una temporada, ppción de compra al finalizar el préstamo o acuerdo condicionado al visto bueno del jugador.

La negociación se vio impulsada tras el reciente paso de Verón por Central Córdoba, donde logró continuidad y ritmo competitivo.

🚨Atlético Nacional 🇨🇴 tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Gastón Verón, delantero de último paso por Central Córdoba.

*️⃣Argentinos Juniors, dueño de su pase, trabaja en los detalles finales de un préstamo por un año con opción de compra. pic.twitter.com/YahBisFcPH — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 23, 2026

¿Quién es Gastón Verón y qué puede aportar a Nacional?

Gastón Nicolás Verón, de 24 años, es un delantero argentino que se caracteriza por su potencia física y presencia en el área. Con una estatura cercana a los 1,84 metros, se desempeña principalmente como referencia ofensiva y destaca por su capacidad para aguantar el balón y generar espacios.

Su estilo encaja con el planteamiento dinámico que suele implementar Atlético Nacional, especialmente en partidos donde el equipo necesita mayor fortaleza en el frente de ataque.

Durante la temporada 2025, Verón tuvo una participación constante en la Primera División con Central Córdoba de Santiago del Estero. En ese periodo, sumó minutos importantes y logró consolidarse como una opción ofensiva regular, lo que llamó la atención de varios clubes de la región.

Su desempeño fue clave para mantenerse en el radar del fútbol sudamericano y ahora podría abrirle las puertas a una nueva etapa en Colombia.