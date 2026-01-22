En la nueva fase liga de la UEFA Europa League, 36 clubes participan en una competición de liga única en la que los 36 equipos participantes compiten en la misma tabla de clasificación.

La dinámica del campeonato es muy simple: los clubes clasificados del uno al ocho al final de la fase liga de ocho partidos se clasifican para los octavos de final. Por su parte, los equipos clasificados del noveno al vigésimo cuarto se clasifican para los play-offs de la fase eliminatoria.

Los once restantes –quienes se ubiquen en las casillas del 25 al 36- quedan automáticamente eliminados de la competición.

ALESSANDRO DI MARCO/EFE

Entre la primera y la séptima jornada –que está próxima a disputarse-, los clubes empatados a puntos se separarán, según explica la UEFA, de acuerdo a cinco criterios del reglamento de la competición: diferencia de goles superior en la fase liga; mayor número de goles marcados en la fase liga; mayor número de goles marcados fuera de casa en la fase liga; mayor número de victorias en la fase liga; y mayor número de victorias a domicilio en la fase liga.

No solo se busca la clasificación sino la defensa de otros títulos: el centrocampista ofensivo del Ludogorets, Petar Stanić, buscará aumentar el número de goles para coronarse como el máximo goleador. De momento lidera la carrera con seis tantos, cuatro de ellos en sus dos últimos partidos, y espera marcar más cuando su equipo visite al Rangers, que atraviesa una mala racha.

ADAM VAUGHAN/EFE

Como novedad dos equipos nórdicos se enfrentan cara a cara: el Brann noruego, que actualmente ocupa el puesto 22, se mide al Midtjylland danés, que lleva una racha impresionante y ha ganado cinco de sus seis partidos, lo que le ha valido la clasificación para la fase eliminatoria.

Así está la séptima jornada de la UEFA

Primeros partidos (12:45 hora Colombia)

Feyenoord - Sturm Graz

Fenerbahçe - Aston VillaPAOK - Real Betis

Viktoria Plzeň - PortoYoung Boys - Lyon

Freiburg - Maccabi Tel-Aviv

Bologna - Celtic

Malmö - Crvena Zvezda

Brann - Midtjylland

Segundos partidos (15:00 hora Colombia)

Roma - StuttgartUtrecht - Genk

Salzburg - Basel

Ferencváros - Panathinaikos

GNK Dinamo - FCSB

Nice - Go Ahead Eagles

Rangers - Ludogorets

Celta - Lille

Braga - Nottingham Forest

Así va la tabla de clasificación

UEFA

