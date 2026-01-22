El Independiente Santa Fe se impuso este miércoles ante el Junior y lo venció 3-0 en el partido de vuelta de la Superliga de Colombia para ganar el primer título del año, tras haber igualado 1-1 en el juego de ida la semana pasada.

Leer más: “Tienes que estar bien físicamente para marcar diferencia”: Luis Fernando Muriel

Los goles fueron obra del centrocampista Ewil Murillo, del argentino Nahuel Bustos y del veterano artillero Hugo Rodallega, gran figura del partido, que llevó a celebrar a la multitud que llegó hasta el estadio El Campín de Bogotá para ver el partido de vuelta de la Superliga.

Carlos Ortega/EFE

Su actuación ha llamado la atención de los fanáticos del fútbol que piden a gritos el llamado del jugador vallecaucano a la selección Colombia.

Y es que después de conseguir el nuevo título, el deportista tampoco pierde la esperanza de volver a vestir la camiseta de la ‘Amarilla’.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Champions League: solo dos equipos aseguran el top ocho y ocho cupos siguen en juego

“Soy un soñador y la ilusión sigue ahí”, dijo el delantero, quien a sus 40 años se mantiene vigente en el futbol profesional colombiano.

Además, Rodallega reveló que en 2025 tuvo la oportunidad de encontrarse con el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, durante una concentración de Santa Fe. En ese momento, el argentino reconoció el buen momento del atacante nacido en Candelaria; sin embargo, no se hicieron compromisos.

Actualmente, Rodallega suma 41 partidos y ocho goles con la camiseta de Colombia, además de fue campeón del Sudamericano Sub-20 de 2005.

Lea también: Así se jugará la séptima jornada de la UEFA Europa League

Crónica del partido Santa Fe vs. Junior por la Superliga

Los capitalinos sorprendieron pronto a su rival y abrieron el marcador al minuto 5 en una jugada en la que Murillo recuperó el balón en terreno rival para arrancar en un contragolpe letal.

El balón pasó por los pies de Rodallega y del centrocampista Yilmar Velásquez, que habilitó a Murillo para que sacara un remate que el uruguayo Mauro Silveira no pudo atajar.

El equipo local mantuvo el control del partido ante un rival que tuvo muchas dificultades para romper la defensa y que encontró poco a los atacantes Yimmi Chará, Joel Canchimbo y Guillermo Paiva.

Sin embargo, logró crear sus dos primeras oportunidades al minuto 26 con remates seguidos del lateral Yeison Suárez, en el área, y del volante Edwin Herrera, de larga distancia, que fueron despejados con solvencia por el portero Andrés Mosquera.

Lea también: Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

En este contexto, llegó el 2-0 al minuto 48 de la etapa inicial cuando Rodallega, en un tiro libre de costado, logró mandar el balón al fondo para la sorpresa de Silveira, que no pudo hacer mucho para evitar la celebración local.

Para el segundo tiempo, el técnico uruguayo Alfredo Arias envió a la cancha al veterano Luis Fernando Muriel y al extremo Cristian Barrios, con el objetivo de que el equipo creara más oportunidades y mantuviera vivas sus posibilidades de ganar el título.

Santa Fe aprovechó que su rival se volcó al ataque y consiguió anotar el 3-0 en una jugada en la que el extremo Omar Fernández cazó un rebote dejado por Silveira tras un cabezazo de Rodallega, pero el árbitro Jairo Mayorga, tras revisar el VAR, anuló el tanto por fuera de lugar.

Lea además: Jannik Sinner no afloja en su camino hacia la tercera corona del Abierto de Australia

Carlos Ortega/EFE

Los capitalinos supieron controlar el partido y esta vez sí consiguieron el 3-0 definitivo al 95 en una gran jugada colectiva entre el creativo Alexis Zapata y el atacante argentino Bustos, el fichaje más sonado del equipo, sacó un remate que apagó definitivamente las ilusiones del Junior.