Sólo el Arsenal y el Bayern Múnich tienen asegurado hasta ahora el pase directo a octavos de final de la Liga de Campeones, sin pasar por la ronda intermedia, a falta de una sola jornada, que pone en juego otras seis plazas dentro del top ocho, con 13 equipos en un margen de tres puntos, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

De los 15 puntos del equipo entrenado por Álvaro Arbeloa -tercero y relanzado con el 6-1 al Mónaco- y el Liverpool, cuarto, a los 13 en los que están concentrados el París Saint-Germain, el Newcastle, el Chelsea, el Barcelona, el Sporting de Portugal, el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Atalanta, por ese orden, pasando por los 14 del Tottenham.

Todos tienen opciones de entrar en los ocho primeros puestos para esquivar los incómodos e inquietantes dieciseisavos... Y todos dependen de sí mismos en la última jornada, aunque con matices diferenciales: la certeza del Real Madrid, el Liverpool y el Tottenham, a los que les basta simplemente con ganar para no estar atento a marcadores ajenos, no es la misma que el resto, en los que entra en juego la variable de la diferencia goleadora, no sólo vencer.

Es el caso del grupo de clubes con 13 puntos: el París Saint Germain y el Newcastle, ahora dentro de los ocho primeros y enfrentados entre sí en el Parque de los Príncipes, ambos con una diferencia de tantos de diez a favor; el Chelsea (+6) -ahora octavo- y el Barcelona (+5), el Sporting de Portugal (+5), el Manchester City (+4), el Atlético de Madrid (+3) y el Atalanta (+1), estos últimos cinco con la clasificación asegurada entre los 24 primeros, pero ahora fue del corte de ocho, al que aspiran en la trepidante última jornada del miércoles próximo.

En esa condensación de equipos, los criterios de desempate toman sumo valor: el primero es la diferencia de goles en el global de todos sus duelos; el segundo el mayor número de tantos; el tercero la mayor cantidad de goles como visitante; el cuarto, el número de victorias; el quinto, más triunfos a domicilio… hasta el décimo, que es el ‘juego limpio’, o el undécimo y último, si todo está igualado, que es el ránking de la UEFA.

Barcelona y Atlético, pendientes de los goles

Por eso, al Barcelona, actualmente noveno, sólo depende de sí mismo si supera la diferencia de goles de sus adversarios más directos, igual que le pasa al Atlético de Madrid, cuyo empate de este miércoles contra el Galatasaray ha sido una merma evidente de sus posibilidades: de haber ganado sería hoy cuarto, con el triunfo simple como una garantía directa hacia octavos, pero al haber igualado es duodécimo en la tabla.

Entre todos esos equipos involucrados, en la última jornada el Real Madrid visita al Benfica; el Liverpool recibe al Qarabag; el Tottenham se desplaza al terreno del Eintracht Francfort, ya eliminado; el París Saint-Germain y el Newcastle se enfrentan entre sí en la capital francesa; el Chelsea viaja a Nápoles; el Barcelona se mide en su casa al Copenhague; el Sporting de Portugal se desplaza a Bilbao; el Manchester City se enfrenta como local al Galatasaray; el Atlético, en el Metropolitano al Bodo/Glimt y el Atalanta, fuera al Union Saint-Gilloise.

Hay otros tres equipos más con opciones de irrumpir en el top ocho, como son el Inter y el Juventus, con doce puntos, o el Borussia Dortmund, con once, pero ninguno de los tres depende de sí mismo en ninguno de los casos. Ubicados en las posiciones decimocuarta, decimoquinto y decimosexta, respectivamente, deben ganar y esperar resultados.

Los dos clubes italianos tienen ya asegurada una plaza en el corte de los 24 primeros, no así el bloque alemán, que debe completarla en la última cita, en la que, además, hay un enfrentamiento directo entre el Inter y el Borussia Dortmund en el imponente Signal Iduna Park. El Juventus, mientras, juega en el estadio Luis II frente al Mónaco, vigésimo primero.

Nueve plazas aún por decidir

Y a otros dos equipos más, el Galatasaray y el Qarabag, las matemáticas les dan alguna posibilidad remota de estar entre los ocho primeros, pero corresponden más a los números que a la realidad, una vez que ambos tienen diez puntos cuando el corte, sin haberse jugado aún la cita final, está en trece, además con dieciséis equipos por delante en la clasificación.

Más allá del top ocho y con tan solo cuatro equipos eliminados matemáticamente de las eliminatorias (el Kairat Almaty, el Villarreal, el Slavia Praga y Eintracht Francfort), la última jornada decidirá también nueve plazas restantes en la siguiente ronda entre 17 aspirantes, que van desde los 11 puntos del Borussia Dortmund a los 6 del Ajax.

Además del conjunto alemán y del neerlandés, por esos billetes pugnan el Galatasaray (10 puntos), el Qarabag (10), el Marsella (9), el Bayer Leverkusen (9), el Mónaco (9), el PSV Eindhoven (8), el Athletic Club (8), el Olympiacos (8) —ahora todos ellos dentro del corte de 24—, el Nápoles (8), el Copenhague (8), el Brujas (7), el Bodo/Glimt (6), el Benfica (6), el Pafos (6) y el Union Saint Gilloise (6). Son 17 equipos en cinco puntos.

- Así está la fase liga antes de la última jornada:

2 equipos tienen asegurado el top ocho: Arsenal (21 puntos) y Bayern Múnich (18).

13 equipos tienen asegurada la clasificación, a la espera si es dentro del top ocho o no: Real Madrid (15), Liverpool (15), Tottenham (14), París Saint-Germain (13), Newcastle (13), Chelsea (13), Barcelona (13), Sporting de Portugal (13), Manchester City (13), Atlético de Madrid (13), Atalanta (13), Inter de Milán (12) y Juventus (12).

9 plazas quedan por decidir en las eliminatorias entre 17 equipos: Borussia Dortmund (11), Galatasaray (10), Qarabag (10), Marsella (9), Bayer Leverkusen (9), Mónaco (9), PSV Eindhoven (8), Athletic Club (8), Olympiacos (8), Nápoles (8), Copenhague (8), Brujas (7), Bodo/Glimt (6), Benfica (6), Pafos (6), Union Saint Gilloise (6) y Ajax (6).

4 equipos están ya eliminados matemáticamente: Kairat Almaty (1), Villarreal (1), Slavia Praga (3) y Eintracht Francfort (4).

Los 18 partidos en la última jornada: Paris Saint Germain-Newcastle, Manchester City-Galatasaray, Liverpool-Qarabag, Borussia Dortmund-Inter, Barcelona-Copenhague, Arsenal-Kairat Almaty, Leverkusen-Villarreal, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Eintracht Francfort-Tottenham, Brujas-Marsella, PSV-Bayern Múnich, Ajax-Olympiacos, Nápoles-Chelsea, Mónaco-Juventus, Union SG-Atalanta, Athletic Club-Sporting de Portugal y Pafos-Slavia Praga