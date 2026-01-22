El centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó el miércoles por la noche al Slavia de Praga y al Barça, y se sometió a pruebas médicas este jueves por la mañana.

Así pues, Pedri se perderá los partidos contra el Oviedo (25 de enero), el Copenhagen (28 de enero) en la Liga de Campeones, el Elche (31 de enero), el Albacete en la Copa del Rey (3 de febrero), el Mallorca (7 de febrero) y el Girona (fin de semana del 14 y 15 de febrero).

De este modo, el entrenador Hansi Flick perderá a un futbolista fundamental en el centro del campo y deberá afrontar el encuentro de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones sin sus dos centrocampista titulares, pues el neerlandés Frenkie de Jong será baja por sanción.