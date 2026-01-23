El tenista colombiano Cristian Rodríguez y el venezolano Luis David Martínez fueron detenidos por realizar gestos racistas tras perder en cuartos de final de un torneo de dobles en la ciudad brasileña de Itajaí, informó este viernes la Policía.

Los dos tenistas fueron arrestados in fraganti el jueves y trasladados a una prisión de la zona, en la que aguardaban este viernes antes de pasar por una audiencia de custodia, señalaron a EFE fuentes de la Policía Militar del estado de Santa Catarina.

El incidente tuvo lugar la tarde jueves justo al finalizar el partido entre Martínez y Rodríguez y la dupla de tenistas brasileños formada por Eduardo Ribeiro e Igor Marcondes, que se alzaron con la victoria tras remontar un set en contra (7-6, 6-7 y 2-10).

Según la Policía, Martínez, de 36 años, dedicó al público que estaba en las gradas “gestos discriminatorios” al supuestamente imitar a un mono con las manos.

Por su parte, Rodríguez, de 35 años, llamó “mono” a un trabajador del Club Itamirim, donde se celebra el Abierto de Tenis de Itajaí, de acuerdo con la versión oficial.

La Policía Militar se acercó al lugar tras recibir una denuncia de lo sucedido, pero para entonces los dos tenistas ya se habían ido a su hotel.

Una patrulla se dirigió al hotel, donde localizó y detuvo a Martínez.

Posteriormente, el trabajador del Club Itamirim supuestamente ofendido y un testigo se acercaron a comisaría para denunciar los hechos, tras lo cual la Policía procedió a detener a Rodríguez.

Las autoridades brasileñas presentaron cargos contra los dos tenistas por un delito de injuria racial, que en Brasil está castigado con penas de entre 2 y 5 años de prisión, más el pago de una multa.

En otros casos similares de comportamientos racistas por parte de extranjeros, la Justicia brasileña suele conceder al presunto infractor la libertad provisional para que pueda responder al proceso en libertad.