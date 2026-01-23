La posible llegada de Miguel Ángel Borja al fútbol mexicano quedó descartada en las últimas horas, luego de que el propio jugador optara por retirarse de las conversaciones con Cruz Azul.

Al parecer el acuerdo terminó por terminar por demoras internas y falta de claridad en el proceso de vinculación. El atacante cordobés, que recientemente finalizó su etapa en River Plate, ahora analiza nuevas alternativas fuera de México para continuar su carrera.

MIGUEL BORJA 🇨🇴



Estuvo casi un mes en México esperando que se liberara la plaza NFM.



Al parecer, la oferta que tiene es de Medio Oriente.



El jugador y su entorno se desesperaron y comunicaron esto a @CruzAzul como recién mencioné. pic.twitter.com/2EHGSDeF5D — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 22, 2026

Desde su arribo al país azteca, Borja permaneció varias semanas a la expectativa de ser habilitado oficialmente. Durante ese tiempo, entrenó con el plantel y mantuvo conversaciones constantes con la directiva, sin recibir una fecha concreta para su inscripción.

La falta de avances terminó generando inconformidad en el jugador, quien decidió priorizar su estabilidad profesional y buscar otros destinos.

🚨 En exclusiva 🚨 Miguel Borja "El Colibrí" se dejó querer por la aficion celeste, sus primeras 📸 & ✍️ salió caminando de las instalaciones aquí el vídeo..... Grande el colombiano!! 👏 pic.twitter.com/HJXI4RxMU2 — El CHEMIN (@ElChemin1) January 20, 2026

Asimismo, uno de los factores determinantes fue la imposibilidad del club para reorganizar su plantilla. Cruz Azul necesitaba liberar un cupo extranjero, pero las negociaciones para concretar salidas no prosperaron.

Esta situación bloqueó el registro del colombiano y frenó cualquier avance contractual, pese al interés inicial de ambas partes.

¿A qué equipo irá Miguel Ángel Borja tras rechazar el vínculo con Cruz Azul?

Tras cerrar el capítulo con Cruz Azul, Miguel Borja empezó a estudiar propuestas provenientes del fútbol internacional. Entre ellas, destaca una oferta del Medio Oriente, que incluye condiciones económicas favorables.

Cortesía Miguel Borja haciendo su arribo a México para terminar de cerrar formalmente su vinculación al Cruz Azul.

Aunque no se ha confirmado el club interesado, esta opción toma fuerza como posible próximo paso en su carrera.